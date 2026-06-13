أمام أوروجواي.. رابطة الأخضر تتمركز خلف المرمى

خصَّص منظمو مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أوروجواي، المقررة فجر الثلاثاء، المدرج الواقع خلف المرمى من الجهة اليسرى للمنصة الرئيسة في ملعب هارد روك بمدينة ميامي لرابطة مشجعي الأخضر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ومن المنتظر أن توجد رابطة «الصقور الخضر» منذ وقت مبكر في الموقع المخصص لها داخل الملعب، لقيادة الجماهير ومساندة اللاعبين طوال دقائق المباراة، عبر الأهازيج والأدوات التشجيعية.

وتنوي الرابطة توزيع أكثر من ألف علم وألف وشاح على الجماهير السعودية قبل انطلاق مواجهة أوروجواي على ملعب ميامي.

ويأتي الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر والأوروجواي.

ويلتقي المنتخب السعودي بإسبانيا ضمن الجولة الثانية 21 يونيو الجاري، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر في الـ 27 من الشهر ذاته.