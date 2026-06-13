فينياس: مباراة السعودية معقدة.. لقد فازوا على الأرجنتين

وصف الأوروجوياني فيديريكو فينياس، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مواجهة المنتخب السعودي، فجر الثلاثاء، بالمعقدة، مذكِّرًا بما فعله «الأخضر» أمام الأرجنتين في أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس العالم الماضية «قطر 2022».

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، نقلتها شبكة «espn» الإخبارية، السبت، قال فينياس: ««إنّها مباراة معقدة للغاية، فهم يمتلكون لاعبين مميزين. وهناك سابقة في كأس العالم 2022، عندما خاضوا مباراتهم الأولى ضد الأرجنتين وفازوا. لا يمكننا أن نكون واثقين أكثر من اللازم، لأنها ستكون مواجهة صعبة للغاية، والمباراة الأولى دائمًا ما تكون صعبة».

وتمنى تكرار الوصول إلى نصف النهائي كما حدث عام 2010 بالقول: «تكرار ما فعلناه في 2010 سيكون أمرًا إيجابيًّا للغاية بالنسبة لنا، هذا ما أراه شخصيًّا. نعمل بجد لتقديم أداء جيد، ليس فقط لأنفسنا ولكن أيضًا لعائلاتنا والجماهير التي تدعمنا».

وعن توجيهات مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا وإمكانية تقاسمه الخط الأمامي مع داروين نونيز، مهاجم الهلال، أوضح: «مارسيلو يُطالب دائمًا بالحماس، ويُوجّه المهاجمين للضغط العالي وإرهاق قلبي الدفاع والخصوم».

وتابع: «إذا تأكد الأمر (الدفع بثنائي هجوم)، يُمكنني بسهولة اللعب إلى جانب مهاجم صريح، لأنني فعلت ذلك في مرحلة ما من مسيرتي. أعتقد أن وجود مهاجمين صريحين يُتيح تقاسم المهام، والضغط، وجذب المدافعين، وربما إتاحة الفرصة لزميلي لاستلام الكرة بحرية أكبر. يُمكنني التراجع بسهولة لأنني أفعل ذلك في أوفييدو، لكنني أيضًا لاعبٌ يُمكنه الضغط على قلبي الدفاع لإتاحة الفرصة، في هذه الحالة لداروين. أعرف كيف أؤدي كلا الدورين، لن أواجه أي مشكلة في ذلك».

ويلعب فينياس، البالغ من العمر 27 عامًا، لفريق ريال أوفييدو الذي هبط بنهاية الموسم إلى دوري القسم الثاني في إسبانيا.

وخلال الموسم، شارك في 33 مباراة ضمن بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا»، وسجَّل تسعة أهداف، وقدَّم تمريرة واحدة حاسمة.