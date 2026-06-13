رانجنيك يقود النمسا حتى 2028

جدد الاتحاد النمساوي لكرة القدم عقد الألماني رالف رانجنيك مدرب المنتخب الأول، السبت، حتى بطولة أمم أوروبا يورو 2028.

ويأتي التجديد مع المدرب قبل مباراة المنتخب في كأس العالم أمام الأردن يوم الثلاثاء. وسيفعل التعاقد الجديد مع تصفيات أمم أوروبا وسيمدد تلقائيًا حال التأهل لبطولة يورو 2028 التي ستقام في بريطانيا وأيرلندا.

ويقود رانجنيك المنتخب النمساوي منذ 2022، وقاده للتأهل إلى أمم أوروبا 2024، وإلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998.

وقال جوزيف برول، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النمساوي للعبة في بيان :«يسعدني الإعلان عن هذا الخبر الرائع لجماهيرنا قبل انطلاقة مشوارنا في كأس العالم.. إنها خطوة واضحة ومهمة لمنتخبنا».

وشدد أن رانجنيك «67 عامًا» لم يستمر من أجل المال، وذلك وسط أنباء ربطت المدرب الألماني بالانتقال لقيادة ميلان الإيطالي في منصب المدير الرياضي.

وأضاف: «الجوانب الاقتصادية لم تكن العامل الحاسم الوحيد في المفاوضات فمن الواضح أن الاتحاد لا يستطيع منافسة الأندية العالمية الكبرى ماليًا. وأود التأكيد على هذا صراحةً، فقد أقنعت عوامل أخرى رانجنيك أيضًا. النمسا ورانجنيك - إنهما ببساطة ثنائي مثالي».

وختم برول بيانه: «اختيار رانجنيك للنمسا، يؤكد مدى أهمية مشروعنا بالنسبة له، وعمله معنا بشغف كبير».

وكانت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية ذكرت الجمعة أن رانجينك رفض عرض ميلان ليتولي منصب المدير الرياضي، بعد أن سئم من تأخره في دفع المفاوضات بشكل أسرع والتردد في الاستجابة لشروطه، ومن بينها السيطرة الكاملة على القطاع الرياضي في ميلان، لتلافي أي خلافات مع زلاتان إبراهيموفيتش مستشار رئيس النادي، كما كان يحدث مع المدرب المقال ماسميليانو أليجيري.