سعره يلامس 500 ريال.. قميص «الصقور» يجذب جماهير المكسيك وكولومبيا

يُعرض قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للبيع داخل متجر «فيفا» الرسمي في منطقة المشجعين بمدينة ميامي الأمريكية مقابل 130 دولارًا «487 ريالًا»، وفق ما رصدته «الرياضية» خلال جولة ميدانية السبت.

وحظي القميص الأبيض لـ «الصقور» تحديدًا بإقبال من السعوديين، إلى جانب جماهير مكسيكية وكولومبية حرصت على اقتنائه من المتجر.

وتوافد المشجعون بأعداد كبيرة إلى المتجر لشراء قمصان ومنتجات المنتخبات الـ48 المشاركة، وسط زحام شديد وانتشار مكثف لرجال الأمن.

وفي محيط المتجر جذب أنظار المشجعين مجسمات عملاقة لكرات كأس العالم من النسخة الأولى عام 1930 وحتى البطولة الجارية.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء، لحساب أولى جولات المجموعة الثامنة.