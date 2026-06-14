3 مربعات تحتضن أنصار الأخضر

وزع فريق عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم أغلب التذاكر المخصصة لجماهير المنتخب السعودي الأول في مواجهة أوروجواي على 3 مربعات في واجهة ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصادر، تركزت غالبية التذاكر المخصصة للجماهير السعودية في المربعات 148 و149 و150، حسب آلية التوزيع التي اعتمدها مجلس جمهور الأخضر.

ويعمل مجلس الجمهور على تنظيم عملية توزيع التذاكر وتنسيق دخول المشجعين، بهدف توحيد تجمع الجماهير السعودية داخل المدرج المخصص لها.

وبدأ السبت توزيع تذاكر مواجهة الأخضر المجانية أمام الأوروجواي بفندق «لويس» في منطقة شاطئ ميامي.

وشرع مجلس الجمهور في تسليم التذاكر المجانية المخصصة لمواجهة الأوروجواي، المقررة الثلاثاء في فندق رابطة المشجعين في تمام الـ 11:00 صباحًا بتوقيت ميامي، الـ 06:00 مساءً بتوقيت السعودية على أن تنتهي الخامسة مساء الأحد بتوقيت ميامي.

وتقرر أن يتم السبت تسليم تذاكر مواجهة الأوروجواي فقط، على أن توزع تذاكر مباريات الأخضر أمام إسبانيا والرأس الأخضر في الفنادق التي ستسكنها الرابطة في أتالانتا وهيوستن.

ويأتي الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر والأوروجواي.

ويلتقي المنتخب السعودي بإسبانيا ضمن الجولة الثانية 21 يونيو الجاري، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر في الـ 27 من الشهر ذاته.