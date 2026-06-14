بونو وإيبانيز أساسيان في موقعة المغرب والبرازيل

يبدأ المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، والبرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، مواجهة منتخبي بلديهما فجر الأحد على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرسي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.

في المقابل، يوجد لاعبان آخران ينشطان في دوري روشن السعودي على دكة بدلاء المنتخبين، وهما: المغربي مروان سعدان، مدافع الفتح، والبرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط الاتحاد.

وبخلاف بونو، تألفت التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي، التي اختارها مدربه محمد وهبي، من كل من: أشرف حكيمي، شادي رياض، عيسى ديوب، نصير مزراوي، أيوب بوعدي، نايل العيناوي، إبراهيم دياز، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، وإسماعيل صيباري.

أما الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، فضَّل الدفع بقائمة أساسية ضمت إلى جانب إيبانيز: أليسون بيكر في حراسة المرمى، ماركينيوس، جابرييل ماجاليس، دوجلاس سانتوس، كاسيميرو، برونو جيماريش، رافينيا، لوكاس باكيتا، فينيسيوس جونيور، وإيجور تياجو.

وإلى جانب المغرب والبرازيل، تضم المجموعة الثالثة أيضًا منتخبي هايتي وإسكتلندا، اللذين يلتقيان لاحقًا.