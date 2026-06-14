كوني: مبابي لا يتأثر بالضغوط

رفض مانو كوني لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم الحديث عن الضغوط التي يتعرض لها كيليان مبابي قائد «الديوك»، قبل مواجهة السنغال في مستهل مشوارهما بكأس العالم يوم الثلاثاء، مبرزًا سجل المهاجم الحافل بالإنجازات على أكبر المسارح.

وأصبح مبابي «27 عامًا» أول لاعب منذ عام 1966 يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم وذلك في نسخة 2022، رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وكان مبابي في أفضل حالاته الموسم الماضي، عندما سجل 42 هدفًا وصنع سبع تمريرات حاسمة في 44 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد، لكن دون تحقيق أي ألقاب.

وقال كوني في تصريحات صحافية السبت:«لا اعتقد أن هناك ضغطًا على مبابي .. إنه لاعب رائع حقًا لطالما كان على مستوى الحدث، سواء مع المنتخب أو ناديه».

وأضاف:« نعلم أنه كان دائمًا على مستوى التحدي في كأس العالم. إنه يريد الفوز باللقب. إنه قائدنا، وسيحقق إنجازات رائعة. لا شك في ذلك».

وتحظى فرنسا بعمق هجومي هائل، بوجود مبابي إلى جانب عثمان ديمبلي الفائز بالكرة الذهبية، ومايكل أوليسه وديزريه دوي وآخرين.

من جهته أشار لاعب الوسط وارن زاير-إيمري «20 عامًا» إلى المواهب الكبيرة التي يحظى بها المنتخب.

وقال: «ديمبلي يتمتع بالحرية في فعل ما يشاء تقريبًا - الانطلاق إلى الأطراف، والتقدم إلى الأمام، وما إلى ذلك. إنه لاعب يتمتع بصفات استثنائية. يمكنه فعل كل شيء: التمرير، المراوغة، التسجيل».

واستطرد:«عندما يكون لديك لاعبون مثل ديمبلي، وأوليسه، وكيليان، وماركوس تورام... فهم يتمتعون بصفات استثنائية. علينا الاستفادة من ذلك والتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل جيد معًا للحصول على أفضل فريق ممكن».

وسجل زاير-إيمري ثلاثة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 54 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، إذ لا تزال المنافسة على المراكز شديدة في تشكيلة مليئة بالمواهب على مستوى النادي والمنتخب.

وأضاف :«عندما لا تلعب كثيرا وتكون ثقتك بنفسك منخفضة، دائما ما يكون الأمر صعبا..عندما تكون هناك بطولة كأس العالم في نهاية الموسم، فإنها تمثل هدفا لكل لاعب فرنسي. إذا لم أؤمن بذلك، فلن يؤمن به أحد آخر نيابة عني. عندما لم يستدعني المدرب للمعسكر التدريبي الأول، اغتنمت الفرصة لتصفية ذهني. أعتقد أن ذلك أتى بنتيجة جيدة، واليوم أنا هنا».

وتلعب فرنسا، التي فازت باللقب عامي 1998 و2018، في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والعراق والنرويج.