حصدت النقطة الأولى.. قطر تكتب التاريخ أمام سويسرا

خطف المنتخب القطري الأول لكرة القدم تعادلًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة مع نظيره السويسري 1-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وحصل المنتخب القطري على أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم في مشاركته الثانية بالمونديال، وذلك بعدما خسر المباريات الثلاث في نسخة عام 2022 في قطر.

وتقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 17 عن طريق بريل إيمبولو من ضربة جزاء، ثم أدرك منتخب قطر التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق بو علام خوخي.

وسيلعب المنتخب القطري في المباراة المقبلة مع نظيره الكندي الجمعة المقبل، فيما سيلعب المنتخب السويسري مع نظيره البوسني يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية.