بعد 8 أشهر.. مانشيني يترك السد

أعلن نادي السد القطري، السبت عن رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه بعد ثمانية أشهر من توليه المهمة.

ونشر النادي عبر حسابة الرسمي في منصة «إكس» مقطع فيديو للمدرب، قدمه خلاله شكره للجماهير والإدارة واللاعبين.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد أشارت الى توقيع المدرب عقدًا مع الاتحاد الإيطالي لتولي منصب مدرب المنتخب خلفا لجينارو جاتوزو الذي استقال في عقاب الإخفاق في التأهل الى كأس العالم 2026 ليتولى سيلفيو بالديني المهمة مؤقتًا.

وقال مانشيني «61 عامًا» في الفيديو المصور: «شكرًا لنادي السد وللإدارة والجماهير واللاعبين على الدعم الكبير خلال فترة عملي مع طاقمي ما ساعدنا على تحقيق لقب الدوري.. سيبقى النادي وأنصاره في قلبي»، كما قدم الشكر للاعبين بعدما سماهم جميعًا.

وتمنى بطل أوروبا صيف 2021 مع «الأتزوري» التوفيق لمنتخب قطر في مونديال 2026 الذي استهله السبت بمواجهة سويسرا.

وكان مانشيني قد قاد السد من المركز السابع في ترتيب الدوري القطري نوفمبر الماضي إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة تواليًا، قبل أن يصل بالفريق الى نهائي كأس الأمير الذي خسره أمام الغرافة 1-4.