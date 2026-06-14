الأحد.. دونيس يواجه الإعلام

يعقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحافيًا في مدينة ميامي الأمريكية، الأحد، للحديث عن مباراة «الأخضر» مع أوروجواي ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم.

وكما أفاد الاتحاد السعودي يبدأ المؤتمر في الـ 03:45 مساءً بتوقيت ميامي «الـ 10:45 مساء بتوقيت الرياض». وتستضيفه قاعة المؤتمرات الصحافية في ملعب ميامي.

وتنطلق المباراة في الـ 01:00 من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت السعودية، ويسبقها بست ساعات لقاء إسبانيا والرأس الأخضر ضمن المجوعة ذاتها.

وسيُلاقي المنتخب السعودي إسبانيا في الجولة الثانية، فيما يلتقي الرأس الأخضر ضمن الثالثة والختامية.