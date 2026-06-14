كين: دخلنا أجواء المونديال.. وكرواتيا أثبتت قوتها

وصف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، استعداداتهم لمباراتهم الأولى في كأس العالم الأربعاء ضد كرواتيا بأنها كانت «على أعلى مستوى».

ويُعد المنتخب الإنجليزي المتوج بلقب 1966، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، بعدما اقترب من حصد لقب اليورو في آخر نسختين بوصوله إلى النهائي قبل الخسارة من إيطاليا وإسبانيا.

وأوضح الهداف التاريخي للمنتخب في تصريحات صحافية عقب وصول بعثة المنتخب لكانساس سيتي: «طريقة عملنا، وكيفية تدريبنا، والتحضير للمباريات، وأسلوب لعبنا، وكذلك روح الانسجام وكيف أعدنا التواصل فيما بيننا كانت مثالية».

وتابع: «وأيضًا الاسترخاء بعيدًا عن ذلك، وجانب التعافي. كل شيء كان في أعلى مستوى، لذا أشعر أننا ندخل هذه المرحلة ونحن نعلم أننا حظينا باستعداد رائع».

وأشار مهاجم بايرن ميونيخ «32 عامًا» إلى أنه وبعد الوصول إلى كانساس سيتي يمكن للمنتخب أن يبدأ في الشعور بأجواء كأس العالم الحقيقية.

وقال: «من الواضح أنه لا تزال أمامنا بضعة أيام قبل مباراتنا الأولى، لكن هنا يبدأ العمل الجاد.. سيكون هذا منزلنا خلال الأسابيع الستة المقبلة، نأمل ذلك، ونتطلع للانطلاق».

وذكر أن أداء إنجلترا في الفوز على كوستاريكا 3-0 الأربعاء كان ممتازًا من البداية إلى النهاية، في إطار الاستعداد لمواجهة افتتاحية لن تكون سهلة في المجموعة الـ 12.

وأكد كين صعوبة المنتخب الكرواتي الذي وصل إلى نهائي 2018 ونصف نهائي 2022: «لقد أثبتوا ذلك في النسختين الأخيرتين من المونديال الأخيرين خصوصًا أنهم من أفضل المنتخبات في البطولة، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك». ولفت إلى أنه كان ضمن منتخب إنجلترا الذي خسر أمام كرواتيا في نصف نهائي 2018.

من جانبه، قال توخيل، في المؤتمر إن لاعبيه جاهزون للانطلاق: «نحن متأقلمون، مكثنا لفترة طويلة في البلاد. لقد عمل اللاعبون بجد كافٍ. تعرضنا لحرارة كافية. نحن في وضع جيد».

ووصل لاعبو المدرب الألماني توماس توخيل إلى وسط غرب الولايات المتحدة السبت بعد معسكر في فلوريدا، خاضوا خلاله مباراتين تجريبيتين ضد نيوزيلندا وكوستاريكا، وفازوا بكلتيهما.