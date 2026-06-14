بالقاتل.. خوخي يكتب اسمه في صفحات المونديال

دخل القطري بوعلام خوخي، لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، سجلات التاريخ في كأس العالم 2026 بعدما قاد «العنابي» إلى انتزاع تعادل ثمين أمام سويسرا 1-1، السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وبات خوخي أحد أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما هز الشباك بعمر 35 عامًا و11 شهرًا، ليحتل المركز الـ13 في قائمة أكبر الهدافين سنًا في المنافسة العريقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 وفق موقع «ترانسفير ماركت».

وبدا أن المنتخب القطري في طريقه لتلقي خسارة جديدة في المونديال، بعدما تقدم المنتخب السويسري عبر مهاجمه بريل إيمبولو من ركلة جزاء عند الدقيقة 17، وهي الأولى لسويسرا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

لكن خوخي رفض استسلام «العنابي»، وخطف هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسية قوية إلى الشباك السويسرية، مانحًا قطر أول نقطة لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وجاء التعادل ليطوي صفحة المشاركة القطرية في نسخة 2022، حين أصبح المنتخب المضيف أول بلد مستضيف يودع البطولة دون حصد أي نقطة بعد خسارته مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

ويستعد المنتخب القطري لمواجهة نظيره الكندي في الجولة الثانية الجمعة المقبل، فيما يلتقي المنتخب السويسري مع البوسنة والهرسك في مواجهة أخرى ضمن المجموعة ذاتها.