«العنابي» يوقف مسلسل انتصارات الأوروبيين

أوقف منتخب قطر الأول لكرة القدم انتصارات المنتخبات الأوروبية أمام عرب آسيا بعدما فرض التعادل أمام سويسرا 1-1 الجمعة في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وعطل «العنابي» سجل انتصارات المنتخبات الأوروبية أمام منتخبات عرب آسيا في المونديال عند 16 فوزًا، ومحققًا التعادل الثاني في تاريخ تلك المواجهات.

وكان التعادل الأول قد حققه منتخب الكويت في مواجهة التشيك في مونديال عام 1982، وهو أول لقاء بين منتخبات أوروبا وعرب آسيا في المونديال، وانتهى بنتيجة 1-1.

وكان الفوز الأول للمنتخبات الأوروبية على منتخب من عرب آسيا، قد تحقق في نفس النسخة، حيث فازت فرنسا على الكويت 1-4، ثم توالت الانتصارات على مدار النسخ التالية.

وجاء الفوز الوحيد لعرب آسيا على منتخب أوروبي في نسخة عام 1994 بأمريكا، حينما انتصر المنتخب السعودي على بلجيكا 2-1 في النسخة التي وصل فيها «الأخضر» إلى دور الستة عشر في البطولة في أول ظهور له بالبطولة.

يذكر أن المنتخب القطري خسر مبارياته الثلاث في النسخة الماضية التي لعبت على أراضيه، وهزم أمام هولندا الأوروبية بثنائية نظيفة بعد أن خسر أمام الإكوادور والسنغال في المجموعة الأولى.