«الهوية الخاطئة» كشفت تحايل ألميرون

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه لقرار الحكم الهولندي داني ماكيلي بإنذار ميجيل ألميرون، لاعب وسط منتخب الباراجواي، أمام الولايات المتحدة التي لعبت فجر السبت، ضمن منافسات كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن ماكيلي أشهر البطاقة الصفراء في البداية لمدافع المنتخب الأمريكي تيم ريم بداعي عرقلة ألميرون، ثم تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في اللقطة، وأظهرت أن لاعب باراجواي تعمد السقوط دون وجود مخالفة، ليتم إلغاء الإنذار لريم وإنذار ألميرون بداعي التحايل للحصول على خطأ.

وأوقف الحكم المباراة لإجراء المراجعة، وتشير المعلومات إلى أن «فيفا» اعتبر قرار الحكم صحيحًا، مع ملاحظة وحيدة تتعلق بطريقة استئناف اللعب، حيث كان ينبغي أن تستأنف المباراة بإسقاط الكرة بدلًا من احتساب ركلة حرة للولايات المتحدة، نظرًا لأن اللعب كان قد استؤنف بالفعل قبل إطلاق صافرة المراجعة.

وفي حال لم يوجه الحكم بطاقة صفراء لريم في البداية، لما كانت الواقعة ضمن الحالات التي يحق لتقنية الفيديو مراجعتها.

ويأتي ذلك في ظل تعديلات جديدة على قوانين التحكيم بدأ تطبيقها خلال البطولة. وبموجب القاعدة التي أطلق عليها فيفا «الهوية الخاطئة» يحق لتقنية الفيديو التدخل عندما يحصل لاعب على بطاقة صفراء أو حمراء بالخطأ في مخالفة ارتكبها لاعب آخر من أي من الفريقين، على أن تقتصر المراجعة على تصحيح هوية اللاعب المعاقب دون إعادة تقييم المخالفة نفسها، إلا في إطار هذا الخطأ.

ويتعامل الحكام في كأس العالم الحالية مع مجموعة من التعديلات الجديدة، من بينها تطبيق العد التنازلي عند تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، ومراجعة بعض القرارات المتعلقة بالركنيات عبر تقنية الفيديو، وفرض حدود زمنية على التبديلات، إضافة إلى السماح بمراجعة حالات الإنذار الثاني الخاطئ بشكل واضح.