منع 6 أهداف.. أبو ندى رجل قمة قطر

حصل محمود أبو ندى، حارس مرمى منتخب قطر الأول لكرة القدم، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1 مساء السبت في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

وفاز أبو ندى بجائزة رجل المباراة بفضل تصديه لست محاولات أمام لاعبي سويسرا، ليساهم في تعادل ثمين للعنابي الذي حصد أول نقطة في تاريخ مشاركته في كأس العالم بعد ثلاث هزائم أمام إكوادور وهولندا والسنغال عندما استضاف مونديال 2022.

قال حارس مرمى قطر في تصريحات نقلتها قناة «بي إن سبورتس» عقب تسلمه الجائزة «أشكر اللاعبين والجهاز الفني، لقد قدمنا مباراة كبيرة بعد ظروف صعبة وموسم طويل وشاق للغاية».

وأضاف وهو يقاوم دموعه «أهدي هذا الفوز إلى والدتي، وبإذن الله سنواصل مشوارنا في البطولة، ونحاول التأهل للدور الثاني».

وختم محمود أبو ندى «لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، سنتمسك بفرصنا في التأهل، والقادم أفضل».

وفي الجولة الثانية، سيلعب منتخب قطر ضد كندا منظم البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك، والذي بدأ مشواره بالتعادل مع البوسنة والهرسك بنتيجة 1ـ1 أيضًا، لتتساوى المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة.