مونتيلا: تركيا الأقل حظا في الرابعة

يرى الإيطالي فيتشنزو مونتيلا، مدرب المنتخب التركي الأول لكرة القدم، أن المنافسة ستكون متكافئة بين جميع منتخبات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026، والتي تضم أمريكا والباراجواي وأستراليا.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا» قال مونتيلا: «أعتقد أنها مجموعة متوازنة للغاية، جميع المنتخبات الأربعة تملك الأمل في التأهل من دور المجموعات».

وأضاف: «لا أشعر بأن هناك منتخبًا أقوى أو أضعف من الآخر، وربما إذا كان هناك من يمكن اعتباره الأقل حظًا، فقد نكون نحن ذلك المنتخب»

وتحدث مونتيلا عن أهمية المشاركة بالنسبة لتركيا، قائلًا: «هذا أمر انتظرناه منذ 24 عامًا، هناك الكثير من المشاعر والثقة في قدرتنا على تقديم أداء جيد، نحن ندرك حجم التحدي الذي نواجهه، لكننا نريد الاستمتاع بهذه التجربة والتأكد من أن البلاد ستكون فخورة بنا».

ويلتقي المنتخب التركي في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة مع نظيره الأسترالي، صباح الأحد، وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت صباح السبت بفوز أمريكا على باراجواي 4-1.