لوبتيجي: أهدرنا فرصا محققة.. وهدفهم تسلل

أبدى الإسباني جولين لوبتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، سعادته بتعادل فريقه مع سويسرا 1-1 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقال لوبتيجي في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «كان يجب أن نكون مستعدين لمواجهة فريق أقوى منا، المنتخب السويسري متفوق علينا فنيًا وبدنيًا ولديه محترفون في جميع أنحاء أوروبا».

وأضاف: «الفريق السويسري لديه مدرب محنك ولم يستقبل الفريق سوى هدفين في التصفيات، لذلك كان علينا وضع خطة محكمة».

وتابع المدرب الإسباني: «أهدرنا فرصة محققة في بداية المباراة ثم تقدم منتخب سويسرا بهدف من ركلة جزاء مشكوك في صحتها لوجود تسلل».

وأوضح: «لكننا تماسكنا، ولم نفكر في الهدف الذي استقبلناه، لم نفقد تركيزنا، وكل شيء سار وفقًا للخطة لحسن الحظ سجلنا التعادل، وإذا لم نتعادل لكنت فخور بهؤلاء اللاعبين، وستواجهنا صعوبات في المباراتين المقبلتين أمام كندا والبوسنة».

وتحدث لوبتيجي عن التحديات بعد التعادل مع سويسرا قائلًا: «المباراة المقبلة دائمًا الأصعب، سنواجه كندا مستضيف كأس العالم على أرضه ووسط جماهيره، وأثبت في مباراته الأولى الجودة العالية ويتسم بسرعة لاعبيه المحترفين في أوروبا».

واختتم مدرب قطر تصريحاته قائلًا: «يجب أن نكون مستعدين، سنتعافى الآن، ونستعيد طاقتنا لأنه يتبقى لنا يوم أقل من كندا، ولكن علينا أن نتأقلم مع الأمور».