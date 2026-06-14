عفيف: النقطة التاريخية تمنحنا الثقة

أكد أكرم عفيف، نجم المنتخب القطري الأول لكرة القدم، أن فريقه نجح في تحقيق هدفه الأساسي بعدم الخروج خاسرًا من مواجهة سويسرا، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح مشوار العنابي بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن حصد أول نقطة في تاريخ مشاركات قطر بالمونديال يمثل إنجازًا مهمًا ودافعًا كبيرًا.

وبارك عفيف عقب المباراة للجماهير القطرية كما شكر زملاءه اللاعبين والجهاز الفني على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال اللقاء، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس يمتلك خبرة كبيرة على الساحة الدولية.

وأوضح أن الحصول على نقطة في مستهل المشوار يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا لتقديم مستويات أفضل في المباراتين المقبلتين، لافتًا إلى أن تجنب الخسارة في المباراة الافتتاحية كان أمرًا بالغ الأهمية لتفادي أي تأثيرات نفسية سلبية قد تنعكس على أداء الفريق خلال البطولة.

وأضاف أن نتيجة التعادل أبقت المنافسة مفتوحة داخل المجموعة، بعدما تساوت جميع المنتخبات برصيد نقطة واحدة، وهو ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة ويمنح جميع الفرق فرصًا متساوية للتأهل.

وعن مجريات اللقاء، أقر عفيف بصعوبة مواجهة المنتخب السويسري، مشيرًا إلى أن الفارق في الخبرة كان واضحًا، وأن الخطة اعتمدت على الصمود لأطول فترة ممكنة ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة أو خطف هدف في الدقائق الأخيرة.

ووصف لاعب العنابي النتيجة بالإيجابية، معتبرًا أنها تعزز ثقة اللاعبين بقدرتهم على المنافسة في البطولة، معربًا في الوقت ذاته عن تطلعه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في المباراة المقبلة رغم إدراكه لصعوبة المهمة.

وفيما يتعلق بالجانب التكتيكي، شدد عفيف على أن الأولوية بالنسبة للمنتخب هي تحقيق النتائج الإيجابية، بغض النظر عن أسلوب اللعب أو الكثافة الدفاعية، مؤكدًا أن جميع أفراد الفريق يشعرون بالفخر والسعادة بما تحقق في اللقاء الافتتاحي.