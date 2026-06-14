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نقطة تاريخية

2026.06.14 | 01:59 am
خطف المنتخب القطري الأول لكرة القدم تعادلًا تاريخيًا في الدقائق الأخيرة مع نظيره السويسري 1-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا (وكالات)
نقطة تاريخية

نقطة تاريخية

نقطة تاريخية

نقطة تاريخية

نقطة تاريخية

نقطة تاريخية

نقطة تاريخية