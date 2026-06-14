نقطة تاريخية

خطف المنتخب القطري الأول لكرة القدم تعادلًا تاريخيًا في الدقائق الأخيرة مع نظيره السويسري 1-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا (وكالات)