الأخضر يكافح الحرارة والرطوبة بـ «CLIMACOOL»

يستعين لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بسترات رياضية خاصة صمّمتها شركة أديداس، تعمل بنظام «CLIMACOOL»، لمواجهة الحرارة والرطوبة المرتفعة التي تصاحب تدريباتهم في أمريكا تحضيرًا لكأس العالم.

وطوّرت أديداس، الشريك الرسمي للاتحاد السعودي، هذه التقنية بهدف المساعدة على تنظيم حرارة الجسم، وتقليل تأثير العوامل المناخية على اللاعبين أثناء المنافسات والتدريبات عالية الكثافة.

ووفقًا لحساب «المنتخب السعودي» على موقع «إكس» تعزز التقنية عمليات الاستشفاء وتسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الأداء.

وحسب موقع «أديداس» صُنعت السترات من بنية نسيجية متطورة تسمح بزيادة تدفق الهواء عبر مناطق محددة من القميص، خاصة في الأجزاء الأكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة والتعرق، مثل الظهر والجانبين وتحت الذراعين.

وتساعد الألياف على تعزيز التهوية الطبيعية وتسهيل حركة الهواء حول جسم اللاعب.

وتعمل تقنية «CLIMACOOL» على سحب الرطوبة عبر نقل العرق سريعًا من سطح الجلد إلى الطبقة الخارجية للقماش، حيث يتبخر بصورة أسرع، ما يساهم في الحفاظ على شعور أكبر بالجفاف وتقليل الإحساس بثقل الملابس أثناء المجهود البدني.

ويعين ذلك اللاعبين على المحافظة على مستويات أعلى من الراحة خلال فترات اللعب الطويلة وفي الظروف المناخية الحارة.

ويبدأ الأخضر مشواره المونديالي بمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات البطولة.