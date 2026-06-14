صيباري.. أول عربي يهز البرازيليين

دوّن إسماعيل صيباري، لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، اسمه في تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب عربي يهز شباك المنتخب البرازيلي في المونديال.

وافتتح صيباري التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 21 من عمر لقائه ضد منتخب البرازيل، فجر الأحد، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتلقى صيباري تمريرة أمامية من إبراهيم دياز، انفرد على إثرها بالمرمى وسدد من خارج منطقة الجزاء كرة ساقطة «لوب» مستغلًا تقدم أليسون بيكر، حارس مرمى المنتخب البرازيلي من مرماه ليضع الكرة في الشباك، لكن «السليساو» رفض الخسارة في الشوط الأول بعدما ما نجح نجمه فينيسوس جونيور في التعديل عند الدقيقة 32.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني بين المنتخبين في كأس العالم، والثالث لمنتخب البرازيل أمام منتخب عربي في المونديال.

وكانت المواجهة الأولى للبرازيليين أمام المنتخبات العربية ضد منتخب الجزائر في مرحلة المجموعات بنسخة المكسيك عام 1986 في ملعب «جاليسكو» بمدينة جوادالاخارا في السادس من يونيو، حيث حسم «راقصو السامبا» اللقاء بهدف نظيف أحرزه كاريكا.

أما اللقاء الثاني للبرازيل أمام المنتخبات العربية فكان في دور المجموعات أيضًا بنسخة فرنسا عام 1998 ضد المغرب، وحسمه المنتخب اللاتيني لمصلحته بثلاثية نظيفة بأهداف الظاهرة رونالدو وريفالدو وبيبيتو.