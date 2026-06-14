سوجاوارا: هدفنا العودة بكأس العالم

أكد يوكيناري سوجاوارا، مدافع المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، أن هدفهم هو صناعة التاريخ والعودة بكأس العالم للمرة الأولى.

ويصطدم المنتخب الياباني الأحد بنظيره الهولندي ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا السويد وتونس.

وقال مدافع فيردر بريمن الألماني في تصريحات صحافية السبت: «جئنا بطموحات كبيرة، ويرغب في مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز بكأس العالم، لسنا هنا لكي نمرح، نريد أن نصنع التاريخ».

ولم يتجاوز منتخب اليابان مطلقًا حدود دور الـ16 من بطولة كأس العالم، لكنه يعد الحصان الأسود في الفترة الحالية.

وكان هذا المنتخب هو الأول في التأهل للنهائيات، كما فاز بآخر ست مباريات خاضها، حافظ خلال آخر خمس منها على نظافة شباكه، وشملت انتصاراته، فوزًا يتحقق للمرة الأولى على البرازيل، وضد إنجلترا في ويمبلي.

ويرتفع سقف التوقعات بالنسبة لجماهير منتخب اليابان بينما قال المدافع سيجاوارا: «يجب أن نكون جاهزين لذلك، سنقاتل من أجل ذلك، من أجل وطننا، وعائلاتنا وأصدقائنا، وكل الشعب الياباني».

وتعد المواجهة ضد وصيف بطل العالم ثلاث مرات من قبل، منتخب هولندا، واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية بين المجموعات الـ 12.

وقال سوجاوارا: «لا توجد مباريات سهلة في المونديال، وهولندا لديها منتخب جيد، يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا بدنيًا وذهنيًا».