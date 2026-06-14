المغرب ترفض الانتصار.. تسيطر وتبدع.. وتحرج البرازيل

أحرج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب «5» عندما أجبره على التعادل 1-1 فجر الأحد على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد ببنيوجيرسي الأمريكية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.

وكان المغرب البادئ بالتسجيل عبر إسماعيل صيباري مهاجم أيندهوفن الهولندي «21»، لكن البرازيل ردت بعد 11 دقيقة بواسطة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني «32».

وكان المنتخب المغربي الطرف الأفضل والأكثر استحواذًا في الشوط الأول، وأتيحت لمهاجميه أكثر من فرصة استغل واحدة منها فقط، افتتح منها التسجيل قبل أن يدفع الثمن باستقبال شباكه لهدف التعادل.

وتلعب إسكتلندا مع هايتي لاحقًا في بوسطن ضمن المجموعة ذاتها.