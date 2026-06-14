حكيمي يلحق بأسطورتي الكاميرون وغانا

أصبح أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على موعد جديد مع المجد في سجله الحافل مع عالم الساحرة المستديرة، بعدما شارك في لقاء منتخب بلاده مع نظيره البرازيلي في بطولة كأس العالم 2026 الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن الدولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، فجر الأحد.

وبات حكيمي أكثر لاعب مغربي خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم، بعدما لعب مباراته الـ11 في المونديال، حيث فض شراكته مع مواطنه حكيم زياش، الذي خاض 10 لقاءات في البطولة.

كما صار حكيمي، أكثر لاعب إفريقي مشاركة في لقاءات كأس العالم، بالتساوي مع النجمين المعتزلين الكاميروني فرانسوا أومام بيك، والغاني أسامواه جيان، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وشارك حكيمي في 3 مباريات مع المغرب بكأس العالم عام 2018 في روسيا، الذي شهد وداع الفريق من مرحلة المجموعات، قبل أن يلعب في جميع لقاءات منتخب «أسود الأطلس» السبعة في مونديال قطر 2022، الذي حقق خلاله المنتخب إنجازه التاريخي بعدما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصعد للدور قبل النهائي في المونديال.

وخاض نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج حديثًا بدوري أبطال أوروبا، لقاءه رقم 11 مع المغرب في المونديال، أمام المنتخب البرازيلي في المونديال الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.