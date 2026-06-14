في 5 مباريات.. فينيسيوس يعادل رونالدينيو

احتاج فينيسيوس جونيور، مهاجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، إلى نصف عدد المباريات التي خاضها مواطنه رونالدينيو النجم السابق، في نهائيات كأس العالم، لكي يتعادل معه تهديفيًا.

وسجل فينيسيوس هدفًا في شباك المغرب خلال مواجهة المنتخبين بدور المجموعات لكأس العالم 2026 بنيويورك، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لفينيسيوس على مستوى نهائيات المونديال بعدما سجل هدفًا في نسخة قطر 2022، وكان في شباك كوريا الجنوبية خلال الفوز 4-1.

وسجل نجم ريال مدريد هدفيه في 5 مباريات فقط بالمونديال، بما في ذلك مباراة المغرب، في حين أن رونالدينيو النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل قد سجل هدفين في شباك كل من الصين وإنجلترا بمونديال 2002 وهو آخر نسخة فازت بها البرازيل.

ولعب رونالدينيو 10 مباريات مونديالية آخرها بنسخة 2006 التي وصلت فيها البرازيل لدور الثمانية، حسبما أشار موقع «ترانسفير ماركت» الإحصائي.