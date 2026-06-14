لاموشي: لن نكتفي بالدفاع.. والتصنيف لا يهمنا

أكد صبري لاموشي، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، أنهم لن يكتفوا بالدفاع في مباراتهم الأولى بكأس العالم أمام السويد على ملعب مونتيري بالمكسيك يوم الأحد، إذ أرادوا المضي قدمًا في البطولة.

واكتسب «نسور قرطاج» سمعة دفاعية قوية في التصفيات، إذ حقق تسعة انتصارات وتعادل واحد دون أن يستقبل أي هدف، لكن لاموشي قال إنه، مع اقتراب مباراتي اليابان وهولندا، سيسعى لتحقيق الفوز.

وأبلغ المدرب التونسي مؤتمرًا صحافيًا السبت: «من لا يرغب في بدء البطولة بفوز غدًا؟ أعتقد أن مدرب السويد ولاعبيه حريصون أيضًا على بدء البطولة بفوز».

وأضاف: «الجماهير التونسية موجودة هنا وترغب في رؤية منتخبها يقدم أداء جيدًا للغاية، وهذا ما نحاول نفعله. سنسعى جاهدين لمساعدة فريقنا على الفوز أمام منافس صعب للغاية، وسنبدأ بداية جيدة في هذه البطولة».

وتجاهل لاموشي وضع تونس كأقل منتخب في التصنيف ضمن المجموعة، مؤكدًا أن هدفهم في البطولة واضح: «نحتاج إلى التقدم من المجموعة، لم نتأهل من قبل.. أنا أؤمن بذلك، لذا من المهم جدًا بالنسبة لي أن أجعل لاعبي يؤمنون بأن ذلك ممكن، وآمل أن يدعمنا التونسيون، رجالا ونساء على حد سواء».

وقال لاموشي إن لاعبيه يعرفون المنتخب السويدي جيدًا، خاصة الثنائي الهجومي فيكتور جوكريش وألكسندر إيزاك، المتوقع مشاركتهما منذ البداية في المباراة.

وأضاف: «لست بحاجة إلى تقديم اللاعبين لفريقي، فهم يعرفونهم جيدًا، ويعرفون كفاءة هذين اللاعبين المذهلين، لكن السويد تمتلك قوة كبيرة حتى في الركلات الثابتة».

وتلقت سمعة تونس الدفاعية ضربة قوية في الهزيمة بخماسية نظيفة أمام بلجيكا في آخر مباراة تحضيرية لكأس العالم، لكن المدافع علي عبدي قال إنهم تعلموا بالفعل الدروس من تلك المواجهة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «علينا أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية ونثبت أننا جئنا من إفريقيا كأفضل منتخب من حيث التنظيم الدفاعي، ونحن هنا لنقدم أداء جيدًا للغاية مع مدربنا. لا نريد التركيز على التجارب السلبية».