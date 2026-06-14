فيتينيا: لا أعذار في كأس العالم.. وجوتا حاضر معنا

رفض فيتينيا، لاعب وسط المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، اعتبارهم مرشحين للفوز بلقب كأس العالم، رغم امتلاكهم الكفاءة، لافتًا إلى تنظيم البطولة في ثلاث دول يفرض تحديات كثيرة لكن مع ذلك لا توجد أعذار.



ويستعد المنتخب لمواجهة الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل، لحساب منافسات المجموعة الـ 11 والتي تضم كذلك كولومبيا وأوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أن فيتينيا لم يعد غريبًا على البطولات الكبرى، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين تواليًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه تعامل بحكمة بشأن حظوظ البرتغال في كأس العالم، بعد أربعة أعوام من خروجها من دور الثمانية في قطر.

وقال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش: «لن أقول إننا المرشحون للفوز، لكننا نمتلك كفاءة عالية وقدرة كبيرة على الذهاب بعيدًا في البطولة.. نحن نعلم أن الطريق الصحيح هو التواضع ولعب المباراة بالشكل الصحيح. لدينا الموهبة، وكل ما نحتاجه هو الجوانب الفنية والخططية لننسجم معًا».

وأشار إلى أن تنظيم البطولة في ثلاث دول يفرض تحديات لوجستية، لكن التعامل بحكمة يجب أن يسود بشأن الظروف المتغيرة: «سيؤثر الطقس على طريقة لعبنا، لكن هذا ينطبق على الجميع، وليس علينا فقط.. مع تباين درجات الحرارة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأمر صعب للغاية، لكنها كأس العالم ولا توجد أعذار، ولا ظروف يمكن أن تمنعنا من بذل كل ما في وسعنا من أجل المنتخب».

وسيرتدي لاعبو البرتغال أساور خاصة لتكريم زميلهم الراحل ديوجو جوتا وذلك في مباراة الكونغو وتحمل أسماء جميع أعضاء المنتخب إلى جانب اسم زميلهم الراحل، الذي توفي مع شقيقه في حادث سيارة في إسبانيا العام الماضي. وخاض نجم ليفربول 49 مباراة دولية وسجل 14 هدفًا.

وقال فيتينيا :«قصة الأساور ببساطة، هي أن رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو، قدمها لنا عندما ذهبنا لمقابلته».

وأضاف: «حرصوا على أن تكون هذه الأساور مناسبة للارتداء على أرض الملعب، وهي تحتوي على جميع التفاصيل التي تسمح لنا بدخول الملعب بها، مع أسماء جميع اللاعبين بالإضافة إلى الاسم الخاص ديوجو جوتا».

وواصل: «ترك لنا حرية الاختيار إذا كنا نريد استخدامها أم لا، وكيف نستخدمها، خلال النهار أو أثناء المباراة. استقبلناها بكثير من المودة وقررنا استخدامها».