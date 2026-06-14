تكلف 60 مليونا.. الصقور تتدرب في مقر ميسي

يحتضن مركز تدريب إنتر ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية الحصة التدريبية الختامية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحضيرًا لمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وأدى الأخضر، فجر الأحد، حصة تدريبية أخيرة على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن، مقره الدائم خلال فترة كأس العالم، قبل المغادرة إلى ميامي.

ويحمل المكان، الذي سيخوض عليه المنتخب الحصة الختامية، اسم «Florida Blue Training Center»، ويقع في فورت لودرديل شمال مدينة ميامي، وهو المقر التدريبي الرسمي لفريق إنتر ميامي، المعروف بنجومه الكبار، وعلى رأسهم المهاجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي.

وافتُتح عام 2020، وتبلغ مساحته المبنية نحو 50 ألف قدم مربعة «نحو 4,650 مترًا مربعًا»، وأُنشئ باستثمار بنحو 60 مليون دولار.

ويضم سبعة ملاعب، ستة منها بعشب طبيعي، وملعبًا واحدًا يكسو أرضيته العشب الصناعي.

ويستخدمه جميع فرق النادي، من الأكاديمية تحت 12 عامًا وحتى الفريق الأول.

ويوفِّر صالة لياقة بدنية متطورة، وغرف علاج وتأهيل، ومختبرات للأداء البدني، ومرافق للعلاج المائي «هيدروثيرابي»، ومسبحًا وأحواض استشفاء ساخنة، وغرف تبديل ملابس، وقاعات فيديو وتحليل فني، وفصولًا تعليمية، وكافتيريا وصالة للاعبين.

وتقع المنشأة بالقرب من ملعب «Chase Stadium» الذي كان يستضيف مباريات إنتر ميامي، قبل انتقال الفريق أخيرًا إلى ملعب «Miami Freedom Park».