المرة السابعة.. افتتاحيات المونديال تعاند «أسود الأطلس»

استمرَّ غياب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن تحقيق الانتصارات في مبارياته الافتتاحية بالمونديال بعد تعادله مع نظيره البرازيلي 1ـ1، فجر الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، وعادلَ فينيسيوس جونيور للبرازيل عند الدقيقة 32.

وفي مشاركاته السبع بكأس العالم، تعادل منتخب المغرب في أربع مبارياتٍ افتتاحيةٍ، وتلقَّى ثلاث هزائم دون أن يحقق أي فوزٍ.

وافتتح المغرب مشواره بكأس العالم 1970 في المكسيك، في ظهوره الأول بالمونديال، بالخسارة 1ـ2 أمام ألمانيا الغربية قبل أن يودِّع البطولة مبكِّرًا من مرحلة المجموعات بعد حصوله على نقطةٍ واحدةٍ، تذيَّل بها ترتيب القائمة.

وفي مشاركته الثانية في المونديال عام 1986 في المكسيك أيضًا، استهلَّ «أسود الأطلس» مسيرته في تلك النسخة بالتعادل دون أهدافٍ مع بولندا، لكنَّه شقَّ طريقه نحو التأهل إلى دور الـ 16، ليصبح أول منتخبٍ عربي وإفريقي يحقق إنجاز التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.

وخلال نسخة 1994 في الولايات المتحدة، لم تكن البداية موفَّقةً للمنتخب المغربي، إذ خسر 0ـ1 أمام بلجيكا، وخرج من كأس العالم من الدور الأول بلا رصيدٍ من النقاط عقب خسارته في جميع مبارياته الثلاث ضمن مرحلة المجموعات.

وعجز المغرب مجدَّدًا عن تحقيق الفوز في لقاءاته الافتتاحية بالمونديال حيث تعادل 2ـ2 مع المنتخب النرويجي بنسخة 1998 في فرنسا. وسجل هدفيه مصطفى حجي، وعبد الجليل حدا «كاماتشو»، ولم يتمكَّن من الحفاظ على تقدُّمه 2ـ1 في اللقاء، إذ استقبل هدف التعادل.

وعلى الرغم من حصده أربع نقاطٍ في مشواره بالمجموعة إلا أن المنتخب المغربي لم يتمكَّن من تجاوز مرحلة المجموعات في تلك النسخة.

وبعد غيابٍ دام 20 عامًا، عاد المغرب إلى كأس العالم بنسخة 2018 في روسيا، لكنَّه واصل ابتعاده عن سكة الانتصارات في المباريات الافتتاحية، إذ خسر 0ـ1 أمام إيران في بداية رحلته بالبطولة، التي شهدت خروجه أيضًا من الدور الأول بعد أن حصد نقطةً وحيدةً.

وعلى الرغم من الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بالمونديال الماضي في قطر عام 2022 عبر التأهل إلى الدور قبل النهائي، والحصول على المركز الرابع، ليصبح أول منتخبٍ عربي وإفريقي يحقق ذلك إلا أنه لم يتمكَّن من الفوز في مباراته الأولى بتلك النسخة، فقد تعادله دون أهدافٍ مع كرواتيا، لكنَّه اقتنص ورقة الترشح للأدوار الإقصائية في البطولة بعد أن حصد سبع نقاطٍ خلال مشواره في المجموعة.