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انطلاقة قوية
2026.06.14 | 04:41 am
سجل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم انطلاقة قوية في أولى مبارياته بكأس العالم 2026 عندما أجبر المنتخب البرازيلي على التعادل 1ـ1، فجر الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة (الوكالات)
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