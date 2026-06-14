وهبي: البرازيل أفلتت منا.. ومواجهة أنشيلوتي ليست سهلة

شدَّد محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على صعوبة المواجهة التي جمعتهم بالبرازيل في كأس العالم 2026، موضحًا أن حرارة الجو أثَّرت سلبًا في لاعبيه.

وتعادل «أسود الأطلس» مع البرازيل 1ـ1، فجر الأحد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي هايتي وإسكتلندا.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، وعادلَ فينيسيوس جونيور للبرازيل عند الدقيقة 32.

وقال وهبي في تصريحاتٍ إعلاميةٍ عقب اللقاء: «أدَّينا المطلوب منا تمامًا مثلما كنا نُخطِّط، لكنَّني واجهت الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، وهو الأمر الذي لم يكن بسيطًا بالنسبة لي».

وأضاف المدرب: «كنا نطمح إلى تحقيق الفوز، وكان اللاعبون يرغبون في حصد الانتصار. شعرنا بأن اللقاء أفلت من أيدينا في ظل عدم فوزنا. كنا نريد التغلب على البرازيل».

وتابع وهبي: «اللاعبون البدلاء كانوا جيدين حقًّا، لكنْ الحرارة أثَّرت في عناصر المنتخب. بعضهم شارك في أول مونديالٍ له، لذا الأمر لم يكن سهلًا».

واختتم المدرب المغربي تصريحاته بالقول: «يجب أن نُحسِّن بعض الأمور في مباراة إسكتلندا، وينبغي أن نبحث عن حلولٍ أخرى».

يشار إلى أن المنتخبات الـ 48 المشارِكة في المونديال وُزِّعت على 12 مجموعةً بواقع أربعة منتخباتٍ في كل مجموعةٍ، وسيتأهل المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية، إضافةً إلى أفضل ثمانية منتخباتٍ تحصل على المركز الثالث.