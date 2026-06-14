استقبال حافل

تبادل توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، والقائد هاري كين التحية مع الجماهير التي انتظرت وصول بعثة «الأسود الثلاثة» إلى مقر إقامتها المؤقت في كانساس سيتي، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026. وغادر المنتخب معسكره التدريبي في فلوريدا، صباح السبت، متوجِّهًا في رحلةٍ جويةٍ إلى كانساس سيتي، وسيسعى إلى البقاء بها في الأسابيع الخمسة المقبلة. وكان في استقبال البعثة نحو 200 شخص، وبعد الاستراحة فرض توخيل حصةً تدريبيةً على منشأة سوب سوكر فيلديج (الفرنسية ورويترز)