حكيمي: كنا نواجه المرشح الكبير

شدَّد أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على أن منتخب بلاده يتعيَّن عليه مواصلة العمل والتحسين في لقاءاته المقبلة ببطولة كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعادل المغرب 1ـ1 مع البرازيل، فجر الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي هايتي وإسكتلندا.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، وعادلَ فينيسيوس جونيور للبرازيل عند الدقيقة 32.

وقال حكيمي في تصريحٍ مقتضبٍ لوسائل الإعلام عقب اللقاء: «المواجهة لم تكن سهلةً بالتأكيد. لقد واجهنا أحد المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم».

وأضاف قائد المنتخب المغربي: «لا يزال ينبغي علينا أن نتحسَّن في كل مباراةٍ، وهذا ما سنركز عليه في الفترة المقبلة. يجب أن نواصل العمل، وأن نحتفظ بالأمور الإيجابية، وأن نتعلَّم من الأخطاء التي وقعنا فيها».

وهذا التعادل الأول للمغرب في تاريخ لقاءاته مع البرازيل على الصعيدين الرسمي والتجريبي، مقابل انتصارين للبرازيليين، وفوزٍ وحيدٍ للمغاربة.

كذلك أصبح هذا التعادلُ الثامنَ للمغرب في تاريخ لقاءاته بكأس العالم، مقابل خمسة انتصاراتٍ، و11 خسارةً.