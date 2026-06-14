أنشيلوتي: لم نلعب بشكل جيد.. ولن نفقد الثقة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أن كأس العالم لا تُحرَز بناءً على المباراة الأولى بعد تعادل أبطال العالم خمس مراتٍ بصعوبةٍ مع المغرب 1ـ1، فجر الأحد، في مونديال 2026.

وكان «السيليساو» مهدَّدًا بخسارة مباراته الافتتاحية في البطولة للمرة الأولى منذ عام 1934 بعد أن تأخر بهدف إسماعيل صيباري في نيوجيرسي.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل، ليمنح البرازيل نقطةً، لكنَّ أنشيلوتي اعترف بأن الأداء لم يكن على مستوى التوقُّعات.

وقال المدرب الإيطالي: «أعتقد أنها كانت مباراةً صعبةً، خاصَّةً في بدايتها. أظنُّ أن الفريق كان متوتِّرًا بعض الشيء، وأن الأعصاب كانت حاضرةً بقوة»

وأضاف أنشيلوتي: «لم نلعب بشكلٍ جيدٍ، لكن لا يمكننا أن نفقد الثقة. هذه المباراةُ الأولى في كأس العالم، ولا يمكننا أن نعتقد أن الفريق سيُقدِّم أداءً مثاليًّا منذ البداية».

وتابع: «هذه النتيجةُ التي حصلنا عليها. هي لم تكن سيئةً، لكننا سنواصل البناء انطلاقًا من المباراة الثانية. لا تفوز بكأس العالم اعتمادًا على مباراتك الأولى».