كومان: ديباي أساسيّا أمام اليابان

استعاد المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم خدمات المهاجم ممفيس ديباي، إذ سيشارك في المباراة الافتتاحية لـ «الطواحين» بكأس العالم أمام اليابان في دالاس، الأحد.

ويُعدُّ ديباي «32 عامًا» الهدَّاف التاريخي لهولندا برصيد 55 هدفًا، لكنَّه يفتقر إلى الجاهزية الكاملة بعد عودته في مايو من غيابٍ دام شهرين بسبب الإصابة.

وعانى مهاجم كورينثيانز البرازيلي على مدى عامٍ بسبب ضعف المستوى واللياقة، لكنَّ المدرب رونالد كومان ألمح إلى أنه سيزجُّ به أساسيًّا أمام اليابان في ملعب دالاس.

ولم يُشرك كومان، الذي ذكر أنه حدَّد بالفعل تشكيلته الأساسية، ديباي في المباراة التجريبية التي فازت فيها هولندا 2ـ1 على أوزبكستان، الأسبوع الجاري، لكنَّه دفع به في الشوط الثاني خلال الخسارة 0ـ1 أمام الجزائر، مطلع يونيو.

وقال كومان، المدافع الدولي السابق، في تصريحاتٍ صحافيةٍ السبت: «ممفيس جاهزٌ. في إمكانه بدء المباراة. لقد تحسَّن بشكلٍ جيدٍ، لذا تبدو الأمور إيجابيةً».

وأضاف: «إنه لاعبٌ مهمٌّ. هو كذلك منذ فترةٍ طويلةٍ، وجزءٌ أساسٌ من نجاحنا المحتمل في كأس العالم».

وأيضًا، دخل الجناح كريسينسيو سومرفيل دائرة المنافسة بقوةٍ. وقدَّم اللاعب موسمًا جيدًا مع وست هام على الرغم من هبوط الفريق من الدوري الممتاز. وتحدَّث عنه كومان بالقول: «إنه يضيف شيئًا مختلفًا للمنتخب الهولندي».

وتابع المدرب: «لا نملك كثيرًا من اللاعبين الذين يقدمون أداءً جيدًا في الجهة اليمنى، إذ يُفضِّلون اللعب في الجهة اليسرى، وبذلك هو يُكمل الفريق. هناك احتمالٌ أن يشارك غدًا».

وحلَّت هولندا وصيفةً لكأس العالم ثلاث مرات، وتُعدُّ من المرشحين للذهاب بعيدًا مجدَّدًا في أمريكا الشمالية، لكنَّها تدخل البطولة وهي تفتقد عددًا من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، بينهم تشافي سيمون، مهاجم توتنام، وجوريين تيمبر، مدافع أرسنال.

ويدرك كومان أن التوقعات عاليةٌ على الرغم من عدم اكتمال الصفوف: «هناك دائمًا ضغوطٌ. قد لا تكون هولندا بلدًا كبيرًا جغرافيًّا، لكنها دائمًا حاضرةٌ في البطولات الكبرى، ونفرض كثيرًا من الضغط على أنفسنا».