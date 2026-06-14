الإنجليز يستعيدون المسروقات

ذكر دين هندرسون، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه استعاد حذاءَه بعد سرقة معدات تدريبٍ قبل وصول منتخب بلاده إلى معسكره تحضيرًا لخوض كأس العالم 2026، السبت.

وكان كوينتون لوكاس، رئيس بلدية كانساس سيتي، أصدر في وقتٍ سابقٍ بيانًا بشأن "عملية السرقة"، قال فيه: "مسؤولون على المستويات المحلية والفيدرالية يحققون في سرقةٍ من مركبات كانت تنقل المعدات من معسكر إنجلترا التدريبي في فلوريدا".

وسُئِل هندرسون بعد أول حصةٍ تدريبيةٍ لإنجلترا في "سويب سوكر فيليدج" عمَّا إذا كان قد فقد حذاءَه، فأجاب حارس كريستال بالاس: "نعم فقدته، لكنني استعدته، لذا كل شيءٍ على ما يرام، والجميع استعاد كل المفقودات".

وبدا المدافع دان بيرن هادئًا حيال الواقعة، وقال: "الأمر متعلِّقٌ بالشرطة، لكن لدي كل معداتي وكل أحذيتي".

وأجرى المنتخب الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، حصةً تدريبيةً خفيفةً أمام عشرات المشجعين بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، السبت.

وتفتتح إنجلترا مشوارها في المونديال بمواجهة كرواتيا، الأربعاء، قبل ملاقاة غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الـ 12.