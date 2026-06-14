إسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر «الثالثة»

قاد جون ماكجين، لاعب المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، فريقه إلى انتصارٍ ثمينٍ على هايتي 1ـ0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتصدَّر المنتخب الإسكتلندي ترتيب المجموعة متقدِّمًا على المغرب والبرازيل وهايتي.

وحقَّقت إسكتلندا انتصارها الأول في المونديال منذ عام 1990.

ووضع ماكجين منتخب بلاده ⁠في المقدمة في الدقيقة 28 عندما غيَّرت تسديدته اتجاهها مرَّتين قبل أن تستقرَّ في شباك هايتي.

واستطاعت ⁠إسكتلندا، التي سدَّدت ‌في ‌القائم عبر سكوت ماكتوميناي في وقتٍ ‌سابقٍ، التغلُّب على ‌سرعة لاعبي هايتي في بعض الأوقات، لكنَّ المنتخب الكاريبي، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى منذ عام 1974، افتقر إلى الدقة ⁠في ⁠إنهاء الهجمات.

وتلعب إسكتلندا في المباراة المقبلة أمام المنتخب المغربي الذي تعادل 1ـ1 مع البرازيل في وقتٍ سابقٍ من السبت، بينما تواجه هايتي المنتخب البرازيلي، بطل العالم خمس مرَّاتٍ، 19 يونيو الجاري.