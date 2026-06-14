بعد 36 عاما.. مدافع الاتفاق يتذوّق أول انتصار إسكتلندي

أسهم جاك هيندري، مدافع المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، مع زملائه، في تحقيق الفوز الأول لبلاده بنهائيات كأس العالم منذ 36 عامًا.

وحقَّقت إسكتلندا انتصارها الأول في المونديال منذ عام 1990.

ونجح مدافع فريق الاتفاق السعودي ورفاقه في الفوز على هايتي بهدفٍ دون مقابلٍ، سجَّله جون ماكجين في الشوط الأول من اللقاء الذي جرى، الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمونديال، الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتصدَّر المنتخب الإسكتلندي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاطٍ متقدِّمًا على المغرب، والبرازيل، وهايتي.

وانضمَّ اللاعب إلى نادي الاتفاق صيف 2023 قادمًا من كلوب بروج البلجيكي بعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.

ولعب هيندري في المباراة 90 دقيقةً، وحصل على تقييم 7.1، حسبَ موقع سوفا سكور.

وشارك اللاعب في 31 مباراةً مع الاتفاق بجميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل هدفًا، لكنَّه لم يسهم في صناعة أي هدفٍ.

وتبلغ قيمة الإسكتلندي السوقية مليونًا و500 ألف يورو، حسبَ موقع ترانسفير ماركت.