أمام تركيا.. أستراليا تسجل ثاني انتصار آسيوي

حقَّق المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم ثاني انتصارٍ لمنتخبات القارة الآسيوية في بطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز على تركيا 2ـ0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وكانت كوريا الجنوبية افتتحت الانتصارات الآسيوية، السبت، بالفوز على التشيك 2ـ1 في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

وسجَّل نيستوري إرانكوندا في الدقيقة 27 الهدفَ الأول للمنتخب الأسترالي، الذي يشارك للمرة السابعة في تاريخه بالمونديال، والسادسة على التوالي، فيما تكفَّل كونور ميتكالف بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، احتلت أستراليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة، المتساوي معه في الرصيد ذاته، بعد أن حقق المتصدر انتصارًا كبيرًا بـ 4ـ1 على الباراجواي في منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، بقيت تركيا، التي تشارك في المونديال للمرة الثالثة بعد نسختَي 1954 و2002، بلا رصيدٍ من النقاط في المركز الثالث.

وتلعب أستراليا مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية، التي تشهد أيضًا مواجهةً بين تركيا وباراجواي.

يشار إلى أن المنتخبات الـ 48 المشاركة في المونديال وُزِّعت على 12 مجموعةً بواقع أربعة منتخباتٍ في كل مجموعةٍ، وسيتأهل المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية، إضافةً إلى أفضل ثمانية منتخباتٍ حاصلة على المركز الثالث.