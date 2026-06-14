بيرن: عازمون على النجمة الثانية

أكد دان بيرن، مدافع المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، عزم "الأسود الثلاثة" على إنهاء فترة الغياب عن التتويج بلقب كأس العالم قبل ملاقاة كرواتيا، الأربعاء، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الـ 12.

وفازت إنجلترا بالمونديال مرَّةً واحدةً، كانت على أرضها عام 1966، لكنَّ الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب، ولاعبيه متفائلون بفرصهم في إنهاء انتظارٍ دام 60 عامًا في نسخة 2026 الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال مدافع نيوكاسل يونايتد، البالغ 34 عامًا، ‌في ⁠حديثه عن آمال إنجلترا ⁠في الفوز باللقب: "حضرنا إلى هنا من أجل وضع نجمةٍ ثانيةٍ على صدورنا، وأمامنا تحدٍّ قوي في البطولة".

وتبدأ إنجلترا مشوارها بمواجهة كرواتيا، التي هزمتها، حينما كان يقود الإنجليز المدرب جاريث ساوثجيت، في نصف النهائي عام 2018، قبل أن تواجه ‌غانا، وبنما في مواجهتَيها ‌المتبقيتين بدور المجموعات.

ووصل المنتخب الإنجليزي إلى كانساس سيتي، ‌السبت الماضي، بعد فترةٍ قضاها في فلوريدا.

وأوضح بيرن، أن المعسكر الأخير جهَّزهم قبل المهمة العالمية.

وأضاف: "قضينا أسبوعًا في ويست بالم، ولم أشعر بالحرارة الشديدة هنا. الجو يبدو أكثر جفافًا وأقل رطوبةً، لكن الوضع ‌هو ذاته بالنسبة لجميع المنتخبات. لا أعتقد أن هذا أمرٌ يقلقنا كثيرًا في ⁠الوقت ⁠الجاري".

وتابع حديثه بعد وصوله إلى كانساس سيتي: "أشعر بالحماس الآن بعد أن وصلنا إلى هنا، وأعتقد أن الأمر بدأ عندما انطلقت البطولة".