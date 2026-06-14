مسرح الأخضر يفتح أبوابه قبل 3 ساعات

تفتح أبواب ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية مسرح مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والأوروجواي قبل ثلاث ساعات من انطلاقها الـ 01:00 صباح الثلاثاء بتوقيت الرياض وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر، تركزت غالبية التذاكر المخصصة للجماهير السعودية في المربعات 148 و149 و150، وفق آلية التوزيع التي اعتمدها مجلس جمهور الأخضر.

وبدأ السبت توزيع تذاكر مواجهة الأخضر المجانية أمام الأوروجواي بفندق «لويس» في منطقة شاطئ ميامي.

وشرع مجلس الجمهور في تسليم التذاكر المجانية المخصصة في تمام الـ 11:00 صباحًا بتوقيت ميامي، الـ 06:00 مساءً بتوقيت السعودية على أن تنتهي الـ 05:00 مساء الأحد بتوقيت المدينة الأمريكية.

وتقرر أن يتم تسليم تذاكر مواجهة الأوروجواي فقط، على أن توزع تذاكر مباريات الأخضر أمام إسبانيا والرأس الأخضر في الفنادق التي ستسكنها الرابطة في أتالانتا وهيوستن.

ويأتي الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر والأوروجواي.

ويلتقي المنتخب السعودي بإسبانيا ضمن الجولة الثانية 21 يونيو الجاري، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر في الـ 27 من الشهر ذاته.