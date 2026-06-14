«NBA».. نيكس بطلا وبرانسون الأفضل

اختير جايلن برانسون، لاعب فريق نيويورك نيكس الأول لكرة السلة، أفضل لاعب في نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA»، بعد قيادته زملاءه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1973، بحسمه سلسلة النهائي على حساب سان أنتونيو سبيرز 4ـ1 بعد الفوز بالمباراة الخامسة 94ـ90، صباح الأحد.

وقال برونسون وهو يتسلم جائزة بيل راسل لأفضل لاعب في النهائي إلى جانب والده ريك، لاعب نيكس السابق، والمساعد الحالي لمدرب الفريق: «هذا كل ما حلمنا به على الإطلاق».

وقدم برانسون عرضًا قويًا في معقل سبيرز خلال المباراة الخامسة بتسجيله 45 نقطة.

وفي ليلة عانى فيها زملاؤه هجوميًا، حمل برانسون الفريق على كتفيه نحو الفوز الحاسم في السلسلة، مضيفًا انتصارًا آخر من بعد تأخر في سمة أصبحت علامة مميزة لهذا الفريق.

وأشعل اللقب المنتظر منذ 53 عامًا مشاهد احتفالات بين جماهير نيويورك التي عانت طويلًا، بعدما اكتفى فريقها بأربعة مواسم رابحة «عدد الانتصارات في الموسم المنتظم أكثر من الهزائم» فقط خلال 21 عامًا قبل وصول برانسون من دالاس مافريكس كلاعب حر في يوليو 2022.

ومنذ ذلك الحين، حقق نيكس أربعة مواسم رابحة تواليًا، وبلغ نهائي المنطقة الشرقية العام الماضي، قبل أن ينجح أخيرًا في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وراهن برانسون صاحب الـ31 عامًا، على نفسه وعلى الفريق في 2024 عندما وقع على تمديد عقد بقيمة 156.5 مليون دولار.