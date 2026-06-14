ألونسو معترفا: المشاكل أرهقتني

كشف الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، بطل العالم مرتين، عن إرهاقه من تكرار تفسير الأداء المتواضع لفريقه، وذلك بعد تراجع ​جديد في المستوى أمام جماهير بلاده قبل سباق جائزة برشلونة الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وقال ألونسو في حلبة كاتالونيا: «كنَّا نعلم أنَّ لدينا أسوأ سيارة وأسوأ محرك، وكان واضحًا للغاية في كافة السباقات التي خضناها حتى الآن، لدينا الكثير من العمل يجب فعله، نكرر الشيء نفسه وهذا أمر ⁠مرهق، نحن في المركز الأخير ونعرف ذلك ولا ‌توجد مشكلة في الاعتراف ‌بذلك، لدينا أسوأ محرك واستغلال سيئ ​للغاية للطاقة ومشاكل في ‌صندوق التروس والديناميكية الهوائية، نحن ننتظر النصف الثاني من ‌العام ونأمل أن نحقق بعد التطوير عندما تصل السيارة الجديدة».

وينطلق ألونسو، صاحب الـ44 عامًا، من المركز الأخير في سباق جائزة برشلونة الكبرى المقرر مساء الأحد، وذلك بعدما تفوَّق عليه زميله الكندي لانس سترول، في التجارب التأهيلية للمرة الأولى في 42 سباقًا.

وتأهل سترول، نجل لورانس سترول مالك ‌الفريق، في المركز ‌الـ 21، وكانت أسرع لفة له ​أقل ‌بأكثر ⁠من أربع ​ثوانٍ، من ⁠جورج راسل، سائق مرسيدس، الذي سينطلق من المقدمة.

وبدأ فريق أستون مارتن شراكة جديدة مع هوندا الموسم الجاري، لكنه يصنع صندوق التروس الخاص به تحت إشراف أدريان نيوي مصمم سيارات ‌فورمولا 1، والفائز بالعديد من الألقاب والقادم للفريق من ريد بُل.

ولا يزال مستقبل ألونسو غير مؤكد بعد الموسم الجاري، ومن غير المرجح أن يشارك في حلبة برشلونة في فورمولا 1 الموسم المقبل، إذ ستخرج الحلبة من جدول السباقات ​بعد اليوم حتى عام ​2028.

وتستضيف مدريد سباق جائزة إسبانيا الكبرى في حلبة مادرينج الجديدة، بدءًا من سبتمبر المقبل.