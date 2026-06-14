البرتغاليون يتمسكون بهدايا الرئيس

أهدى لويس مونتينيجرو، رئيس الوزراء البرتغالي، لاعبي منتخب بلاده الأول لكرة القدم، سوارًا باللونين الأخضر والأحمر يحمل أسماء كافة اللاعبين، إضافة إلى عبارة تكريم للراحل ديوجو جوتا، قبل السفر إلى أمريكا من أجل خوض منافسات كأس العالم 2026.

وكشف فيتينيا، لاعب وسط المنتخب البرتغالي، عن أمر الإسوار خلال حضوره المؤتمر الصحافي، فجر الأحد، في المعسكر الواقع في بالم بيتش جاردنز بفلوريدا، مشيرًا إلى أنَّ رئيس وزراء بلاده ترك لهم حرية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا يُريدون أن يرتدوا الإسوار من عدمه.

وأضاف نجم فريق باريس سان جيرمان: «ترك لنا حرية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنَّا سنرتديه وكيفية ارتدائه، ولكنا قرَّرنا معًا ارتداء الأساور طوال البطولة بما في ذلك خلال التدريبات والمباريات».

وتوفي جوتا، مهاجم فريق ليفربول، في حادث سيارة في إسبانيا يوليو 2025.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، لحساب منافسات المجموعة الـ 11، التي تضم كذلك كولومبيا وأوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى.