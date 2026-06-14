مصطفى.. رُفِض والده ويحمل اسم العائلة في المونديال

يلحق مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ونجل أحمد شوبير، بقائمة اللاعبين الذين ساروا على خطى آبائهم في نهائيات كأس العالم بعد استدعائه إلى مونديال 2026 في أمريكا الشمالية.

وبعد مشاركة الأب في مونديال إيطاليا عام 1990، يعود اسم العائلة إلى نهائيات كأس العالم عبر نجله أحمد الذي من المتوقع أن يلعب أساسيًّا في تشكيلة المدرب حسام حسن.

وينضم ابن الـ26 عامًا إلى قائمة طويلة من الآباء والأبناء الذين خاضوا نهائيات كأس العالم، لكن القائمة تُصبح أقصر في الحديث عن حرّاس المرمى تحديدًا.

استُدعي ميجل رينا إلى المنتخب الإسباني في مونديال 1966 لكنه لم يخض أي دقيقة، إلا أنَّ نجله بيبي حمل اسم العائلة في مباراة واحدة ضمن مونديال 2014 في البرازيل.

ويُعد الدنماركي بيتر شمايكل «فرنسا 1998» ونجله كاسبر «روسيا 2018 وقطر 2022» الأشهر على هذا الصعيد.

قال شوبير الأب لفرانس برس عن تجربته «المشاركة في كأس العالم كانت حلمًا غاب عن مصر لوقت طويل للغاية منذ مونديال 1934» حين شاركت للمرة الأولى والأخيرة قبل عودتها إلى النهائيات في إيطاليا عام 1990.

تعادلت مصر مع هولندا بطل كأس أوروبا 1988 بهدف لمثله، ثم مع إيرلندا من دون أهداف، قبل الخسارة من إنجلترا بهدف لتتذيل ترتيب المجموعة السادسة وتودع البطولة.

تلقى شوبير عروضًا من أندية أوروبية بعد مستواه في النهائيات وقضى فترة معايشة مع إيفرتون الإنجليزي، لكنه لم ينتقل إليه من الأهلي «بسبب قوانين العمل في المملكة المتحدة»، وفقًا لما قاله.

كان شوبير الأب في الـ30 من العمر حين شارك في كأس العالم 1990، بعدها بعشرة أعوام وتحديدًا في مايو 2000 وُلِد مصطفى.

وتدرج في صفوف فرق الناشئين والشباب في الأهلي حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2019ـ2020 بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وفي ستة مواسم حقق مصطفى شوبير 3 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا و4 ألقاب في الدوري.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ مصطفى مشواره مع منتخب مصر تحت 17 عامًا عام 2016، وتدرج منه إلى منتخبي تحت 20 عامًا والمنتخب الأولمبي، قبل أن ينضم لأول مرة لمنتخب مصر الأول حين استدعاه حسام حسن في يونيو 2024 قبل مباراة بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

لكن مباراته الدولية الأولى تأجلت حتى نوفمبر من العام نفسه حين شارك أمام بوتسوانا بالقاهرة في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقبل انطلاق مونديال 2026، شارك مصطفى في 10 مباريات دولية، لكن اعتماد حسام حسن عليه بصورة أساسية وكاملة في مباراتي إسبانيا والبرازيل التجريبيتين أعطى انطباعًا بأنه سيكون الحارس الأساسي في المونديال.

وقال شوبير الأب «لا يمكنني أن أصف مشاعري في هذه اللحظة، وأنتظر بفارغ الصبر رؤية مصطفى يحرس مرمى مصر في كأس العالم.. أن أرى نجلي يدافع عن مصر في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم هو أمر لا يقدّر بثمن».

ويستهل منتخب مصر مبارياته ضمن المجموعة السابعة بلقاء بلجيكا الإثنين في سياتل قبل مواجهة نيوزيلندا في فانكوفر في 22 الجاري، ومن بعدها العودة إلى سياتل للقاء إيران في 27 من الشهر عينه.