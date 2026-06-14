تأهب أردني

انتظم لاعبو المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، الأحد، في حصص تدريبية، استعدادًا لمواجهة النمسا، صباح الأربعاء المقبل، في أول ظهور مونديالي، وذلك ضمن منافسات كأس العالم 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الأردني)