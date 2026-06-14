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تأهب أردني

2026.06.14 | 03:39 pm
انتظم لاعبو المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، الأحد، في حصص تدريبية، استعدادًا لمواجهة النمسا، صباح الأربعاء المقبل، في أول ظهور مونديالي، وذلك ضمن منافسات كأس العالم 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الأردني)
تأهب أردني

تأهب أردني

تأهب أردني