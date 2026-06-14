جلسة تدريبية

حضر نجوم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأحد، جلسة تدريبية، في كانساس سيتي، وذلك استعدادًا لمواجهة كرواتيا، مساء الأربعاء المقبل، في أولى مواجهات «الأسود الثلاثة» بمونديال 2026 (الفرنسية)