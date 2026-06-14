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جلسة تدريبية

2026.06.14 | 03:41 pm
حضر نجوم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأحد، جلسة تدريبية، في كانساس سيتي، وذلك استعدادًا لمواجهة كرواتيا، مساء الأربعاء المقبل، في أولى مواجهات «الأسود الثلاثة» بمونديال 2026 (الفرنسية)
جلسة تدريبية

جلسة تدريبية

جلسة تدريبية

جلسة تدريبية