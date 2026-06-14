«أسماك القرش» تحارب المخدرات بالمونديال

يطمح منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، إلى تجاوز دور المجموعات والذهاب «أبعد ما يمكن» في أول مشاركة له على الإطلاق في كأس العالم، وفق ما قال رئيس اتحاد البلاد للعبة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».

ويخوض هذا البلد البركاني الصغير مباريات دور المجموعات أمام إسبانيا والأوروجواي والسعودية.

وذكر ماريو سيميدو، رئيس الاتحاد، قبل المباراة الأولى أمام إسبانيا، الإثنين، أن هدف «أسماك القرش الزرقاء» الذهاب أبعد ما يمكن.. وقال: «شعارنا هو نو باي «nu bai!»، وباللغة الكريولية تعني «نحن منطلقون بطاقة وقوة» وقلت للاعبين إنها لحظة يجب أن نستمتع بها، من دون الخوف من أي شيء.. لنكن واقعيين، لكن بطموح كبير.

وأضاف: «نحن متفائلون بطبيعتنا، وهناك من يقول في الرأس الأخضر إننا سنفوز على إسبانيا.. نعلم أن الأمر صعب جدًا.. إسبانيا من أفضل المنتخبات في العالم، لكن في كرة القدم لا يُحسم أي شيء قبل صافرة النهاية. علينا مواجهة التحدي بواقعية، لكن من دون عقلية هزيمة قبل المباراة».

وعن تأثير هذا التأهل التاريخي على المجتمع في الرأس الأخضر قال: «لم يتوقعوا أن نتأهل الآن إلى كأس العالم، في ظل مواردنا المحدودة والمنافسة الهائلة في القارة الإفريقية.. أعتقد أنه حلم تحقق لنا جميعًا ونحن سعداء جدًا. مشاركتنا ستشجع الكثيرين على ممارسة كرة القدم. كما تعلمون، هناك مشكلات اجتماعية بين الشباب، من العنف إلى المخدرات والكحول، وأعتقد أنه عندما نلعب كرة القدم تختفي الأمور السيئة».