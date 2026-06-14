مبابي يفشل مع الموسيقى ويكتفي بالملعب

اعترف كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، باكتفائه بلعب الكرة، وذلك بعد أن فشل في استعراض مهاراته السابقة في العزف على آلة «الفلوت» الموسيقية، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني أمريكي.

وكشف مهاجم ريال مدريد الإسباني عن محاولاته السابقة لتعلم العزف على «الفلوت» مع المذيع جيمس كوردن، ضمن إحدى فقرات «مشاركة السيارة» الشهيرة التي يقدمها لصالح قناة «فوكس سبورتس».

وأخرج كوردن آلة «الفلوت» من المقعد الخلفي، لكن عند محاولة مبابي العزف عليها لم يتمكن من إصدار سوى صوت ضعيف جدًا.

وتندرج آلة «الفلوت» ضمن آلات النفخ الموسيقية، والتي تُصنع غالبًا من المعدن، وتتراوح المواد المستخدمة في صناعتها بين الفضة، والذهب، والبلاتين، وأحيانًا الخشب، ويبلغ طولها 66 سم، وتتميز بمدى صوتي يمتد إلى ثلاثة أوكتافات، ويعود استخدامها إلى أواسط القرن التاسع عشر.

ويأمل منتخب فرنسا في إخراج أفضل أداء من مبابي، قائده خلال كأس العالم 2026، في أمريكا الشمالية، حيث يبدأ بطل 2018، مشواره بمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل.