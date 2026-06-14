تصوير «الديوك»

شارك لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، صباح الأحد، في جلسة تصوير خاصة في كأس العالم 2026، وذلك قبل انطلاق أول تحديات «الديوك» أمام السنغال، مساء الثلاثاء المقبل (المركز الإعلامي ـ المنتخب الفرنسي)