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تصوير «الديوك»

2026.06.14 | 04:20 pm
شارك لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، صباح الأحد، في جلسة تصوير خاصة في كأس العالم 2026، وذلك قبل انطلاق أول تحديات «الديوك» أمام السنغال، مساء الثلاثاء المقبل (المركز الإعلامي ـ المنتخب الفرنسي)
تصوير «الديوك»

تصوير «الديوك»

تصوير «الديوك»

تصوير «الديوك»